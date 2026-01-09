Van'da 20 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Asayiş ekiplerinin 137 saatlik kamera incelemesi sonucu operasyon
Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, illegal yollarla yurt dışına kaçmak için Van'a geldiği tespit edilen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Şahıs hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
Emniyet ekipleri, 137 saatlik kamera incelemesi ve detaylı saha çalışmalarıyla zanlının yerini tespit ederek İpekyolu ilçesinde yakaladı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
