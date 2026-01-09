Van'da 20 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Van'da hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, 137 saatlik kamera incelemesi ve saha çalışmasıyla İpekyolu'nda yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 21:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 21:38
Van'da 20 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Van'da 20 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Asayiş ekiplerinin 137 saatlik kamera incelemesi sonucu operasyon

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, illegal yollarla yurt dışına kaçmak için Van'a geldiği tespit edilen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şahıs hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Emniyet ekipleri, 137 saatlik kamera incelemesi ve detaylı saha çalışmalarıyla zanlının yerini tespit ederek İpekyolu ilçesinde yakaladı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR...

VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, HAKKINDA 20 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR KİŞİ YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın: 1 Yaralı, 3 Motosiklet Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: 22 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Çaycuma'da İnşaat İşçisi İskelenin Üzerine Çıktı: Alacak İddiası Sonrası İkna Edildi
4
Ortaca Sanayi Sitesi'nde Yangın: 1 Minibüs Kül Oldu, 4 Araç ve 1 İş Yeri Zarar Gördü
5
Arnavutköy'de Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
6
Seydişehir'de Narkotik Operasyonu: 342,54 Gram Esrar Ele Geçirildi
7
Almanya'yı vuran 'Elli' kar fırtınası ulaşımı felç etti — 2 ölü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları