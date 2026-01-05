Van'da 43 Kişi Tutuklandı: 120 Aranan Yakalandı

Van'da 43 kişi adli makamlarca tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Operasyon ve ele geçirilenler

6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet kapsamında ele geçirilenler: 2 adet tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği.

TCK 188 ve 191 Sayılı Kanun’a Muhalefet kapsamında ele geçirilen uyuşturucular: 26 gram metamfetamin, 23,9 gram esrar, 7,8 gram bonzai, 1,4 gram kubar, 14 adet sentetik hap ve 1,22 gram kokain.

Evden hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmalarda şüpheli tespit edilmiş ve ikametinde yapılan aramada toplamda 76 bin 560 TL değerindeki 2 adet suça konu eşya muhafaza altına alınmıştır.

Yakalamalar ve tutuklamalar

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplam 120 şahıs yakalanmış, bunlardan cezai durumu kesinleşmiş olan 43 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında toplam 998 bin 380 TL adli para cezası ve 159 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır.

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, olayları önlemek ve suça karışmış şahısları yakalamak için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

VAN’DA DEĞİŞİK SUÇLARDAN ARAMASI BULUNAN 120 KİŞİDEN 43’Ü ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.