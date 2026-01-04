DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.926.481,62 -1,03%

Van'da 625 Kapanan Yoldan 469'u Açıldı

Van'da iki haftadır süren kar yağışı nedeniyle kapanan 625 yerleşim yolu içinde 469'u açıldı, 156 yol için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:14
Van'da 625 Kapanan Yoldan 469'u Açıldı

Van'da 625 Kapanan Yoldan 469'u Açıldı

Karla mücadelede son durum

Van genelinde iki haftadır etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Kar nedeniyle kapanan toplam 625 yerleşim yeri yolunun 469'u açılırken, 156'sının açılma çalışmaları devam ediyor.

Kapalı yolların ilçe bazındaki dağılımı şöyle: Bahçesaray 24, Başkale 3, Çatak 82, Erciş 18, Gevaş 16, Gürpınar 12, İpekyolu 1 ve Saray 3.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor; kapalı kalan yolların açılması için ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

KENT GENELİNDE KARDAN DOLAYI KAPANAN 625 YOLUN 469'U AÇILDI, 156'SININ İSE AÇILMA ÇALIŞMALARI...

KENT GENELİNDE KARDAN DOLAYI KAPANAN 625 YOLUN 469'U AÇILDI, 156'SININ İSE AÇILMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

KENT GENELİNDE KARDAN DOLAYI KAPANAN 625 YOLUN 469'U AÇILDI, 156'SININ İSE AÇILMA ÇALIŞMALARI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 625 Kapanan Yoldan 469'u Açıldı
2
Tekirdağ-Muratlı yolunda kaza: Gülizar Kelle hayatını kaybetti
3
İzmir Bayraklı'da Plakasız Motosiklet Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Muratlı'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı
5
Malatya'da Otobüs Denetimleri Sıkılaştırıldı: Kış Lastiği, Takograf ve Emniyet Kemeri Kontrolleri
6
Ankara Güdül'de Gizemli Cisim: 8 Kasım 2025'te İki Arkadaşın UFO Kaydı
7
Elif Kumal'ın Son Görüntüsü: Erdek Kapıdağ'da Kameraya Yansıdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları