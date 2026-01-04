Van'da 625 Kapanan Yoldan 469'u Açıldı

Karla mücadelede son durum

Van genelinde iki haftadır etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Kar nedeniyle kapanan toplam 625 yerleşim yeri yolunun 469'u açılırken, 156'sının açılma çalışmaları devam ediyor.

Kapalı yolların ilçe bazındaki dağılımı şöyle: Bahçesaray 24, Başkale 3, Çatak 82, Erciş 18, Gevaş 16, Gürpınar 12, İpekyolu 1 ve Saray 3.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor; kapalı kalan yolların açılması için ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

