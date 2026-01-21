Van'da bin 410 epidotlu kuvars ele geçirildi — 2 milyon 115 bin TL değerinde

Van'da bin 410 epidotlu kuvars ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, piyasa değeri 2 milyon 115 bin TL olan bin 410 adet epidotlu kuvars taşı ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti sonucu piyasa değeri 2 milyon 115 bin TL olan bin 410 adet epidotlu kuvars taşı ele geçirildiği belirtildi. Şüpheli H.Ç. (31) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Bölgede başka operasyon

Öte yandan aynı bölgede yürütülen ayrı bir operasyonda piyasa değeri 1 milyon 221 bin TL olan 111 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildiği ve şüpheli A.B. (47) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapıldığı bildirildi.

