Van'da Minibüs Kar Birikintisine Saplandı — Başkale Yüceler'de Kaza

Van'ın Başkale ilçesi Yüceler mevkiinde kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki kar birikintisine saplandı. Başkale Belediyesi ekipleri aracı çıkararak müdahale etti; yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 20:16
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 20:17
Olayın Detayları

Van'ın Başkale ilçesinde, ilçe çıkışında Yüceler mevkiinde bulunan Başkale-Hakkari yolu üzerinde bir minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki kar birikintisine saplandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve kar birikintisine saplandı.

Aracın hasar aldığı kazada yaralanan olmadı.

Başkale Belediyesi zabıta ekipleri koordinesinde, belediyeye ait iş makinesi ile araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

