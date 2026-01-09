Van'da Minibüs Kar Birikintisine Saplandı — Başkale Yüceler'de Kaza

Olayın Detayları

Van'ın Başkale ilçesinde, ilçe çıkışında Yüceler mevkiinde bulunan Başkale-Hakkari yolu üzerinde bir minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki kar birikintisine saplandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve kar birikintisine saplandı.

Aracın hasar aldığı kazada yaralanan olmadı.

Başkale Belediyesi zabıta ekipleri koordinesinde, belediyeye ait iş makinesi ile araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

