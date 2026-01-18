Van Erciş'te Jandarma Operasyonu: 2 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Van Valiliği'nden açıklama

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Örene Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ş. (34) isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan adli arama sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabancaya ait şarjör, 8 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Şüpheli N.Ş. (34) hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

