Van Erciş'te Jandarma Operasyonu: 2 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri Örene Mahallesi'ndeki operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda silah malzemesi ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:46
Van Erciş'te Jandarma Operasyonu: 2 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Van Erciş'te Jandarma Operasyonu: 2 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Van Valiliği'nden açıklama

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Örene Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ş. (34) isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan adli arama sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabancaya ait şarjör, 8 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Şüpheli N.Ş. (34) hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

ERCİŞ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA RUHSATSIZ TABANCA ELE...

ERCİŞ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta Yalvaç’ta Hurda İşletmesi Çatısında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Tekirdağ Çorlu'da Virajda Kayan Araç Kaza Eşiğinden Döndü — Araç Kamerası Kaydetti
3
Antalya'da Helin Kutlay başından vurularak hayatını kaybetti — eşi gözaltında
4
İran'da Protestolarda 109 Güvenlik Personeli Hayatını Kaybetti
5
İstanbul Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Milyon 760 Bin Hap Ele Geçirildi
6
Ünye'de oto bakım servisinde ölen 2 genç defnedildi
7
Batman'da Trafik Kazası: Yaya Metrelerce Havaya Fırladı, 1 Ölü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları