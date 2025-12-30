Van İpekyolu'nda Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde park halindeki otomobil, Halilağa Mahallesi'nde alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve Hasar

Olay yerine giden İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına yaklaşık 15 dakikalık müdahaleyle müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında geriye, kullanılamaz durumda bir hurda yığını kaldı.

Soruşturma

Yangında zarar gören aracın plakası 41 AZP 755 olarak kaydedildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

