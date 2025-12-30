DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,46 0,06%
ALTIN
6.027,71 -0,89%
BITCOIN
3.793.052,33 -1,45%

Van İpekyolu'nda Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Van İpekyolu'nda Halilağa Mahallesi'nde park halindeki 41 AZP 755 plakalı otomobil alev aldı; itfaiye 15 dakikada müdahale etti, araç hurdaya döndü.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 22:19
Van İpekyolu'nda Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Van İpekyolu'nda Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde park halindeki otomobil, Halilağa Mahallesi'nde alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve Hasar

Olay yerine giden İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına yaklaşık 15 dakikalık müdahaleyle müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında geriye, kullanılamaz durumda bir hurda yığını kaldı.

Soruşturma

Yangında zarar gören aracın plakası 41 AZP 755 olarak kaydedildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

VAN'IN İPEKYOLU İLÇESİNDE PARK HALİNDE OLAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI.

VAN'IN İPEKYOLU İLÇESİNDE PARK HALİNDE OLAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI.

VAN'IN İPEKYOLU İLÇESİNDE PARK HALİNDE OLAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 2025 Gasp Operasyonları: 44 Tutuklama, Çok Sayıda Silah ve Para Ele Geçirildi
2
Ayşe Tokyaz Davası: Cemil Koç ve 9 Sanık İkinci Günde de Hakim Karşısında
3
Antalya'da 'FETÖ operasyonu' tuzağı: Yaşlı çift 838 bin lirayı kaptırdı
4
Meteoroloji Uyarısı Doğrulandı: İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
5
Kastamonu'da av sırasında kurşunla ağır yaralanma
6
Safranbolu'da Elektrik Tellerinden Kıvılcımlar Paniğe Yol Açtı
7
Karaman'da Kavşak Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları