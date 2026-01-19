Van Muradiye’de 1.088 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi — Şüpheli E.A. (31) Hakkında İşlem

Van’da Muradiye’de uyuşturucu operasyonu: 1.088 gram kubar esrar ele geçirildi

Jandarma ekipleri yol kontrol noktasında düzenlenen çalışmada başarı sağladı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ortak yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Muradiye ilçesi Alparslan mevkii yol kontrol noktasında icra edilen faaliyetin neticesinde, bin 88 gram kubar esrar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Açıklamada ayrıca, şüpheli E.A. (31) isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

