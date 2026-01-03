Venezuela Hükümeti: ABD Karakas ve Eyaletlere Saldırı Düzenledi

Venezuela hükümeti, başkent Karakas ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri tesislere yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı. Hükümet açıklamasında, saldırıların amacının ülkenin petrol ve maden kaynaklarını ele geçirmek olduğu vurgulandı.

Patlama ve elektrik kesintileri

Yerel saatle 02.00 civarında Karakas’ta en az 7 patlama sesi ile alçak uçuş yapan uçak sesleri duyuldu. Patlama seslerinin ardından telekomünikasyon hizmetlerinde aksama ve bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Ayrıca, Karakas’taki Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında tanklar görüldüğü aktarıldı.

İddialar ve ulusal tepki

Hükümetin ilk resmi açıklamasında, saldırıların ABD hükümeti tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü ve bu eylem uluslararası toplum önünde reddedilerek kınandı. Açıklamada, ABD’nin ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla kırmaya çalıştığı, bu girişimlerin ise "başarılı olamayacağı" belirtildi.

Olayların ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ulusal acil durum ilan etti ve savunma güçlerini seferber etti. Hükümet, halka "sokağa çıkın" çağrısı yaparak tüm sosyal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını harekete geçirmeye davet etti.

ABD tarafına dair haberler

CBS News, adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’da askeri hedefler de dahil olmak üzere çeşitli noktalara saldırı emri verdiğini aktardı.

Uluslararası çağrılar

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela’ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve Birleşmiş Milletler derhal toplanmalı" çağrısında bulundu.

Havacılık uyarısı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela’daki patlamalardan önce "devam eden askeri faaliyetler" nedeniyle Venezuela hava sahasında ABD ticari uçuşlarını yasakladı.

Gerilim ve geçmiş adımlar

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim, Donald Trump yönetiminin Nicolas Maduro’yu uyuşturucu tedarikinde rol oynamakla suçlaması ve ülkenin geniş petrol rezervleri üzerinde kontrol sağlama çabalarıyla tırmandı. Son aylarda Trump yönetimi Karayipler’e geniş çaplı askeri yığınak yapmış; ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuş, Venezuela kıyılarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerine el koymuştu.

Trump ayrıca, Venezuela’ya giriş-çıkış yapan yaptırıma tabi petrol tankerlerine "tam abluka" uygulanması talimatı vermiş; defalarca kara operasyonu yapılabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. 29 Aralık Pazartesi günü Trump, Venezuela’da uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı iddia edilen teknelerin yükleme yaptığı büyük bir tesisin vurulduğunu bildirmiş; bu olay, ABD’nin Venezuela’ya bilinen ilk saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan Maduro, perşembe günü yaptığı açıklamada uyuşturucu kaçakçılığı ve petrol konularında ABD ile görüşmelere açık olduğunu ifade etti.

Not: Hükümet açıklamaları ve uluslararası haber ajanslarının aktardıkları, gelişmenin tamamını yansıtmakta ve olaylar hakkında resmi soruşturmalar ile teyitler beklenmektedir.

