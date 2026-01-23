Yakutiye Belediyesi Espor Akademisi: Liseler Arası FIFA26 Turnuvasına Gençlerden Yoğun İlgi

Yakutiye Belediyesi Espor Akademisi'nin düzenlediği Liseler Arası FIFA26 Turnuvası, 64 lise öğrencisinin katılımıyla fair play ruhunda büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:16
Yakutiye Belediyesi Espor Akademisi tarafından, okulların yarıyıl tatiline denk gelen dönemde düzenlenen Liseler Arası FIFA26 Espor Turnuvası, gençlerin yoğun katılımı ve büyük heyecanıyla tamamlandı. Organizasyon, öğrencilerin tatilini sosyal, verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirmeyi amaçladı.

Turnuva ve Katılımcı Sayısı

Turnuvaya 64 lise öğrencisi katıldı. Etkinlik, dijital spor kültürünü tanıtmayı, genç yetenekleri keşfetmeyi ve Espor alanında nitelikli sporcular yetiştirmeyi hedefledi. Tatil sürecinde gençlerin hem eğlenmesine hem de sosyal etkileşim kurmasına olanak sağlayan organizasyon, Esporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi.

Fair Play ve Spor Ahlakı

Rekabetin centilmenlik çerçevesinde yaşandığı turnuvada fair play ruhu ön plandaydı. Gençler; oyun performanslarının yanı sıra saygı, disiplin ve spor ahlakına uygun davranışlarıyla da örnek oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar tarafından üniversite eğitim çeki ve kupa takdim edildi. Organizasyona katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Gençlerin Geri Bildirimi

Turnuvaya katılan lise öğrencileri, etkinliğin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek; tatil döneminde böyle anlamlı ve profesyonel bir organizasyonla bir araya gelmenin motivasyonlarını artırdığını ifade etti. Öğrenciler, Esporun Yakutiye Belediyesi’nin desteğiyle disiplinli ve bilinçli bir ortamda yapılmasının özgüvenlerini güçlendirdiğini ve fair play anlayışının dostluk bağlarını kuvvetlendirdiğini dile getirdi.

Başkan Mahmut Uçar'ın Açıklaması

Mahmut Uçar etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Espor Akademimizle gençlerimizi dijital dünyanın imkânlarıyla buluşturuyoruz. Fair play anlayışını esas alan bu turnuvalarla gençlerimizin hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de Esporu bilinçli bir spor kültürü hâline getiriyoruz. Önümüzdeki süreçte üniversite öğrencilerimize yönelik de çeşitli Espor etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz."

Akademinin Hedefleri ve Gelecek Planı

Yakutiye Belediyesi Espor Akademisi’nin uzun vadeli hedefleri arasında; genç yeteneklere profesyonel bir ortam sunmak, planlı ve sistemli eğitimlerle gelişimlerini desteklemek ve Espor alanında ülkemizi temsil edecek milli sporcular yetiştirmek bulunuyor. Akademi bünyesindeki turnuvalar, Esporun yalnızca bir oyun değil; strateji, odaklanma ve disiplin gerektiren bir spor dalı olduğunu vurguluyor.

Yakutiye Belediyesi, gençlere yönelik Espor ve teknoloji odaklı projelerle dijital çağın gerekliliklerine uygun, donanımlı bireyler yetiştirme çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

