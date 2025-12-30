DOLAR
Yalova'da DEAŞ Operasyonları: 3 Polis Şehit, Sabah 09.40'a Kadar Süren Çatışma

Yalova'da 29 Aralık 2025'teki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu; gece boyu süren operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:08
Yalova'da DEAŞ Operasyonları: 3 Polis Şehit, Sabah 09.40'a Kadar Süren Çatışma

Yalova'da DEAŞ operasyonları sabaha kadar sürdü

Yalova’da düzenlenen DEAŞ operasyonları, 29 Aralık 2025'te gece saatlerinde başlayan çatışmaların ardından kent genelinde gece boyu sürdü. Operasyonlarda 3 polis memuru şehit düştü; çok sayıda adrese eş zamanlı arama yapıldı.

Çatışma ve kayıplar

Olay, 29 Aralık 2025 tarihinde gece 02.00 sıralarında Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak’ta yürüttüğü operasyon sırasında meydana geldi. Çatışmada polis memurları Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan şehit oldu. Aynı operasyonlarda 8 polis ve 1 bekçi yaralanmıştı.

Sabah 09.40’a kadar süren çalışmalarda, güvenlik güçlerinin açıklamasına göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonların kapsamı ve soruşturma

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili 5 savcı görevlendirildi. Çatışmanın yaşandığı İsmetpaşa Mahallesi başta olmak üzere kentin birçok noktasında kolluk kuvvetleri gece boyunca operasyonlarını sürdürdü.

Ekipler, uzun namlulu silahlar ve çelik yeleklerle çok sayıda ikamette arama yaptı; özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonlara çevre illerden destek ekipleri dahil oldu. Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaralıların durumu

Operasyonlarda yaralanan 8 polis ve 1 bekçiden birinin ağır yaralandığı, ancak hayatî tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Güvenlik güçleri ile yargı makamlarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlar ve soruşturma devam ediyor. Kentteki operasyonlara vatandaşların da destek verdiği belirtildi.

