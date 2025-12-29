Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 3 Polis Şehit, 6 Terörist Etkisiz

Yalova'da DEAŞ Operasyonunda 3 Polis Şehit, 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Yalova’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit oldu, operasyon sırasında 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Olay, ilçede geniş yankı uyandırdı.

Operasyon ve çatışma

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ sempatizanlarına yönelik operasyonunda, binada bulunan teröristlerin polis memurlarına ateş açması sonucu Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu. Yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Operasyonda aralarında Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de bulunduğu 6 kişi etkisiz hale getirildi.

Ailenin oturduğu ev ve önceki baskın

İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak’taki 2 katlı binanın birinci katında son 1 yıldır üç kişilik bir ailenin kaldığını belirten mahalle muhtarı Salih Aslan Ayvaz, dün geceki baskın gecesi evin oldukça kalabalık olduğunu söyledi. Ayvaz, yaklaşık 4 ay önce Yalova polisi tarafından aynı eve gerçekleştirilen baskında teröristlerden birini o zaman gördüğünü aktardı.

O baskında, evde üç kişinin bulunduğu, evin bir oturma grubu, bir çocuk odası ve yatak odası ile normal bir ev görünümünde olduğu, polis ekiplerinin teröristin kırdığı cep telefonlarına el koyduğu bildirildi. Mahalle muhtarı, ertesi gün serbest kaldığını belirttiği şahsı sokakta görünce şaşırdığını söyledi.

Komşuların bazı günlerde evin etrafına kalabalık grupların gelip gittiğini söylediklerini aktaran Ayvaz, mahalle olarak benzer sıkıntılar yaşadıklarını ve konunun çözümü için yetkililerden adım beklediklerini ifade etti.

Teröristin sosyal medya paylaşımları

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden Zafer Umutlu'nun aylar önce Bursa İnegöl’den konum paylaşarak video paylaştığı tespit edildi. Ayrıca Umutlu’nun paylaşımlarından birinde üzerinde IŞİD bayrağı bulunan duvar saatinin bulunduğu görülüyor. Teröristin paylaşımlarında yer alan ifadelerden biri şöyle: "Ben kinimi diri tutmak için Allah’a dua ediyorum. Vallahi fırsat verdiğinde elimize güç geçtiğinde yeryüzündeki hiç bir kafire göz yummayacağım".

Olayla ilgili soruşturma ve operasyon çalışmaları devam ediyor.

YALOVA'DA 3 POLİSİN TERÖRİSTLERCE ŞEHİT EDİLDİĞİ DEAŞ EVİNDE SON BİR YILDIR 3 KİŞİLİK BİR AİLENİN OTURDUĞU ANCAK DÜN GECEKİ OPERASYONDA EVİN ÇOK KALABALIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. ÖTE YANDAN AYNI EVE 4 AY ÖNCE YALOVA POLİSİNİN BASKIN YAPTIĞI DEAŞ MİLİTANININ KIRDIĞI CEP TELEFONLARINA EL KONULDUĞU ÖĞRENİLDİ.