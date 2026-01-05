Yalova DEAŞ Operasyonlarında Tutuklu Sayısı 56'ya Yükseldi

Yalova’da DEAŞ Operasyonlarında Tutuklu Sayısı 56'ya Yükseldi

Operasyon ve soruşturma süreci

Yalova’da yürütülen DEAŞ soruşturmasında gözaltı sayısı 115 olurken tutuklu sayısı 56 olarak kaydedildi.

Olay, 29 Aralık 2025 gece saat 02.00 sıralarında, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta gerçekleştirdiği operasyonda başladı. Çatışmada 3 polis memuru şehit düşmüş, 8 polis ve 1 bekçi yaralanmış; operasyon sırasında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İl genelinde yapılan ilk dalga operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26 kişi tutuklandı, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam eden operasyonlarda ise ek 73 zanlı daha gözaltına alındı; bunlardan 30 kişi tutuklandı, 43 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece toplam gözaltı sayısı 115, tutuklu sayısı ise 56 oldu.

