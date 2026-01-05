DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Yalova DEAŞ Operasyonlarında Tutuklu Sayısı 56'ya Yükseldi

Yalova'da DEAŞ operasyonlarında gözaltı sayısı 115'e, tutuklu sayısı 56'ya yükseldi; 29 Aralık 2025'teki çatışmada 3 polis şehit oldu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:46
Yalova DEAŞ Operasyonlarında Tutuklu Sayısı 56'ya Yükseldi

Yalova’da DEAŞ Operasyonlarında Tutuklu Sayısı 56'ya Yükseldi

Operasyon ve soruşturma süreci

Yalova’da yürütülen DEAŞ soruşturmasında gözaltı sayısı 115 olurken tutuklu sayısı 56 olarak kaydedildi.

Olay, 29 Aralık 2025 gece saat 02.00 sıralarında, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta gerçekleştirdiği operasyonda başladı. Çatışmada 3 polis memuru şehit düşmüş, 8 polis ve 1 bekçi yaralanmış; operasyon sırasında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İl genelinde yapılan ilk dalga operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26 kişi tutuklandı, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam eden operasyonlarda ise ek 73 zanlı daha gözaltına alındı; bunlardan 30 kişi tutuklandı, 43 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece toplam gözaltı sayısı 115, tutuklu sayısı ise 56 oldu.

YALOVA'DA 3 POLİSİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ DEAŞ OPERASYONLARI ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA GÖZALTINA...

YALOVA'DA 3 POLİSİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ DEAŞ OPERASYONLARI ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA GÖZALTINA SAYISI 115'E ÇIKARKEN TUTUKLU SAYISI İSE 56'YA YÜKSELDİ

YALOVA'DA 3 POLİSİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ DEAŞ OPERASYONLARI ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA GÖZALTINA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnegöl'de İNDAK 7 Saatlik Operasyonla Mahsur Kalan İki Av Köpeğini Kurtardı
2
Elif Kumal'ın Ölüm Nedeni Belirlendi: Gölette Boğulma
3
Samsun'da Uyuşturucudan 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
4
Kayseri'de 2 Ton Kimyasal Ele Geçti: M.E.'ye 4 Suçtan Ceza Talebi
5
Adana’da Kayıp Genç Hasan Hüseyin Kaygısız’ın Çantası Bulundu
6
Konya'da Kadın Cinayeti: Karısını Öldüren Koca 'Keşke Ben Ölseydim' Dedi
7
Maltepe'de Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi — Şüpheli Ö.G. Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları