Konya Emniyet 2025 Çalışma Raporu: Milyonlarca Sorgu, Binlerce Yakalama

Konya Emniyet Müdürlüğü 2025 çalışma raporunu açıkladı

Konya Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca kent genelinde yürütülen huzur ve güven uygulamalarına ilişkin detayları paylaştı. Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmaların sonuçları, kentteki güvenlik çabalarının kapsamını ortaya koydu.

Rakamlarla yürütülen çalışmalar

Yetkililer tarafından paylaşılan verilere göre, toplam 2 milyon 160 bin 952 şahıs sorgulandı ve bu kontrollerde 3 bin 520 yoklama kaçağı tespit edildi. Aranması bulunan 2 bin 367 kişi yakalandı.

Aynı dönemde araç denetimlerinde 512 bin 484 araç sorgulanırken, çalıntı, hacizli veya aranması bulunan 476 araç ele geçirildi.

Okul, park denetimleri ve ele geçirilen silahlar

Çocukların ve vatandaşların güvenliği için okul ve park çevrelerinde toplam 178 bin 334 denetim gerçekleştirildi. Denetim ve operasyonlarda ayrıca 451 ruhsatsız tabanca, 520 kurusıkı tabanca, 838 tüfek ile çok sayıda fişek ve kesici-delici alet ele geçirildi.

Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 70 bin 13 paket kaçak sigara, 306 kilo 900 gram kaçak tütün, çok sayıda makaron ve elektronik sigara yakalandı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve zehir tacirlerine darbe vuruldu.

Konya Emniyeti, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin 2026 yılında da kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

KONYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, 2025 YILI BOYUNCA KENT GENELİNDE YÜRÜTÜLEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMALARINA İLİŞKİN VERİLERİ PAYLAŞTI. (ARŞİV)