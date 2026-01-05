Samsun'da Uzlaştırma Sonucu Canik BİLSEM'e Yapay Zekâ Atölyesi

Samsun'da uzlaştırma hem toplumsal barışı sağladı hem de öğrencileri teknolojiyle buluşturdu

Samsun’da yürütülen bir uzlaştırma dosyası kapsamında 50 tarafın uzlaşmasıyla, Canik Bilim ve Sanat Merkezi’ne yapay zekâ yazım ve programlama kapasitesine sahip son sistem 12 bilgisayar bağışlanarak Teknoloji ve Tasarım Atölyesi kuruldu. Bu adım hem adli süreç yükünü hafifletti hem de öğrencilerin teknolojiyle buluşmasına katkı sağladı.

Uzlaştırma süreci

Olay, bir gıda firmasından kaynaklanan zehirlenme vakası sonucu 50 müştekinin mağdur olması üzerine “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan açılan dosyada ele alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu koordinesinde görev yapan 10 uzlaştırmacı titiz çalışmalar yürüttü ve taraflar ortak bir noktada buluşturuldu.

Atölye kurulumu ve açılışı

Uzlaşma kapsamında, Canik Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören 54 öğrencinin faydalanacağı Teknoloji ve Tasarım Atölyesi kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda yapay zekâ yazım ve programlama üretebilme kapasitesine sahip son sistem donanımlı 12 adet bilgisayar bağışlanarak atölye oluşturuldu ve açılış töreni düzenlendi.

Törende kimler yer aldı

Açılış törenine Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, başsavcı vekilleri, uzlaştırma savcıları, uzlaştırmacılar, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Konuşmalardan öne çıkanlar

Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, başsavcılık bünyesindeki uzlaştırma biriminin desteğiyle kazandırılan teknoloji sınıfının sadece bir donanım değil, geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin potansiyeli yüksek öğrencilerin ülkenin geleceğine yön verecek bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın, uzlaşmanın eğitime somut bir kazanıma dönüştürülmesinin anlamlı olduğunu ve çocukların geleceğine yapılan bu yatırımın önem taşıdığını ifade etti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise uzlaştırma biriminin 2016 yılından bu yana aktif olarak faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, onarıcı adalet anlayışının sahadaki güçlü yansımasının bu proje ile somutlaştığını söyledi. Kılıç, projenin 2026 yılında geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sunacak bir merkeze yapılan anlamlı bir bağış olduğunu belirterek, dosyada görev alan uzlaştırmacılara ve uzlaşma iradesi gösteren müştekilere teşekkür etti.

Teşekkür belgeleri

Uzlaşmaya katılan 50 kişi adına düzenlenen teşekkür belgeleri, ilgili kişilere vekâleten teslim edilmek üzere uzlaştırmacılara verildi.

