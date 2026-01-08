Aleyna Tilki'nin Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında Aleyna Tilki'nin Adli Tıp'a verilen kan ve saç örneklerinde test sonucu pozitif çıktı; soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:54
Aleyna Tilki'nin Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Aleyna Tilki'nin Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Aleyna Tilki'nin Adli Tıp Kurumu'na verilen biyolojik örneklerinde yapılan analizlerin test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sanatçının kan ve saç örnekleri alınmış ve Adli Tıp Kurumu'nda incelenmiştir.

İlgili kurumlar, sonuçların Adli Tıp Kurumu incelemesine dayandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildiriyor. Henüz yargı süreci tamamlanmamıştır; resmi açıklamalar takip edilmektedir.

Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi
2
Bursa'da Lodos Dehşeti: Lüks Sitenin 5 Cam Balkonu Uçtu
3
Elazığ 2025 Güvenlik Bilançosu: Suç Oranları Düştü, 41,6 Milyon TL Ceza
4
İnegöl'de kereste fabrikasında elektrik çarpması: Mahmut Memiş(32) yaşamını yitirdi
5
Gaziantep'te 5 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Gemlik'te şiddetli fırtına: Deniz kara ile birleşti, tekneler battı
7
Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu; Karavan ve Motorlar Devrildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları