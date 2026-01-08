Aleyna Tilki'nin Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Aleyna Tilki'nin Adli Tıp Kurumu'na verilen biyolojik örneklerinde yapılan analizlerin test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sanatçının kan ve saç örnekleri alınmış ve Adli Tıp Kurumu'nda incelenmiştir.

İlgili kurumlar, sonuçların Adli Tıp Kurumu incelemesine dayandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildiriyor. Henüz yargı süreci tamamlanmamıştır; resmi açıklamalar takip edilmektedir.

Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı