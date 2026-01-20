Yanmış Araçta Ölü Bulunan Müteahhit Burak Odabaş Artvin'de Uğurlandı

Ödemiş'te ormanlık alanda aracında yanmış halde bulunan 33 yaşındaki müteahhit Burak Odabaş, Artvin Ardanuç'ta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:08
Olay ve cenaze süreci

İzmir’in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda aracının içinde yanmış halde ölü bulunan 33 yaşındaki müteahhit Burak Odabaş, memleketi Artvin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Üzümlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Artvin'den Ödemiş’e orman kesim işleri için gelen Burak Odabaş, 16 Ocak sabahı saat 08.00 sıralarında ilçe merkezindeki evinden ayrıldı. Odabaş’tan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Yapılan araştırmalar neticesinde, ertesi gün Üzümlü Mahallesi orman kesim sahasında, Odabaş’a ait 53 AY 993 plakalı aracın tamamen yanmış olduğu ve genç müteahhidin araç içerisinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Burak Odabaş’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Artvin’e getirildi. Ardanuç ilçesine bağlı Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Odabaş son yolculuğuna uğurlandı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

