Yenice'de Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Olay ve Müdahale

Karabük'ün Yenice ilçesinde park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Karşıyaka Mahallesi'nde İsmail Döngelli'ye ait 45 YA 1769 plakalı araçtan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Müdahale sayesinde yangının çevredeki evlere sıçraması önlendi.

Son Durum ve İnceleme

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu araç tamamen söndürüldü; geriye yalnızca demir yığını kaldı. Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

