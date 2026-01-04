DOLAR
Yenice'de Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Karabük Yenice'de park halindeki 45 YA 1769 plakalı otomobil alevlere teslim oldu; itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. İnceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 22:57
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 23:04
Olay ve Müdahale

Karabük'ün Yenice ilçesinde park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Karşıyaka Mahallesi'nde İsmail Döngelli'ye ait 45 YA 1769 plakalı araçtan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Müdahale sayesinde yangının çevredeki evlere sıçraması önlendi.

Son Durum ve İnceleme

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu araç tamamen söndürüldü; geriye yalnızca demir yığını kaldı. Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

