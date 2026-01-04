Yenipazar'da Jandarma'dan Kapsamlı Güvenlik Bilgilendirmesi

Hırsızlıktan KADES'e, soba ve baca uyarılarına kadar kapsamlı bilgilendirme

Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek geniş kapsamlı güvenlik bilgilendirmesi yaptı.

Çalışmalarda hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken önlemler anlatıldı. Ayrıca özellikle kış aylarında artış gösteren soba ve bacadan kaynaklı yangınlar konusunda uyarılara yer verildi.

Toplantıda, 'Kadına el kalkamaz' sloganıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı; uygulamanın kullanımı ve acil durumlarda başvurulacak adımlar hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sahada yürütülen bu tür bilgilendirme faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Suçun oluşmadan önlenmesi, bilinçli toplumla mümkündür. Devletimizin tüm kurumlarıyla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz".

