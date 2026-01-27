Yerköy'de 100 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Operasyon detayları

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 100 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma yürütüldü.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, Yerköy ilçesindeki bir iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda söz konusu miktarda kaçak alkol bulundu.

Operasyonda yakalanan H.G. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma süreci devam ediyor.

YOZGAT’IN YERKÖY İLÇESİNDE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.