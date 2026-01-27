Yerköy'de 100 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, şüpheli H.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:11
Operasyon detayları

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 100 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma yürütüldü.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, Yerköy ilçesindeki bir iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda söz konusu miktarda kaçak alkol bulundu.

Operasyonda yakalanan H.G. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma süreci devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

