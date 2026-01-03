Yozgat Aydıncık'ta Kamyon Yandı: 20 EB 618 Kullanılamaz Hale Geldi

Yozgat Aydıncık'ta Kamyon Yandı
20 EB 618 plakalı araç kullanılamaz hale geldi
Edinilen bilgilere göre olay, Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde meydana geldi.
Seyir halindeki kamyondan dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsü R.Ç., 20 EB 618 plakalı kamyonu yol kenarına çekerek durumu bildirdi.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve bölgeye ulaşan ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın sonucunda kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YOZGAT’TA SEYİR HALİNDEKİ BİR KAMYON YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.