Yozgat Aydıncık'ta Kamyon Yandı: 20 EB 618 Kullanılamaz Hale Geldi

Yozgat Aydıncık'ta seyir halindeki 20 EB 618 plakalı kamyon alev alarak tamamen yandı; sürücü R.Ç. ihbar etti, itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:59
Yozgat Aydıncık'ta Kamyon Yandı: 20 EB 618 Kullanılamaz Hale Geldi

Yozgat Aydıncık'ta Kamyon Yandı

20 EB 618 plakalı araç kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre olay, Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde meydana geldi.

Seyir halindeki kamyondan dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsü R.Ç., 20 EB 618 plakalı kamyonu yol kenarına çekerek durumu bildirdi.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve bölgeye ulaşan ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın sonucunda kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

