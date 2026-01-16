Yozgat’ta 54 Yeni Araç Emniyet ve Jandarmaya Teslim Edildi

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende İçişleri Bakanlığı tarafından 54 yeni araç, Yozgat Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 19:10
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 19:34
Yozgat’ta 54 yeni araç emniyet ve jandarmaya teslim edildi

Tören Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende İçişleri Bakanlığı tarafından Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına tahsis edilen toplam 54 yeni araç teslim edildi.

Programa katılan Yozgat Emniyet Müdürü Necmettin Koç törende yaptığı konuşmada "Bugün burada Yozgat Emniyet Müdürlüğümüze tahsis edilen 27 aracın teslim töreninde sizlerle bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bu araçlar yalnızca araç filomuzu güçlendirmekle kalmayacak, suçla mücadelede ve kamu düzeni sağlanmasında önemli katkılar sunacaktır" dedi.

Yozgat Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç ise "Bugün burada kamu hizmetlerimizin daha güçlü bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla ÖTV’siz araç alımından dolayı toplanmış bulunmaktayız. Bu araçlar devletimizin imkânlarını milletimizin hizmetine sunmanın en büyük somut göstergelerinden biridir. Sahadaki hizmetlerimiz gün geçtikçe artacaktır" ifadelerini kullandı.

Programda Yozgat Müftüsü Nihat Kök’ün duasının ardından anahtar teslimatı gerçekleştirildi. Araçların konvoyuyla tören sona erdi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları