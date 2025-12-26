Yozgat’ta Alfa Rezidans’ta Patlama: 1 Yaralı, 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi

Yozgat il merkezinde, Erdoğan Akdağ Mahallesindeki Alfa Rezidansta henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti. Patlama sonucunda söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

Patlama esnasında evde bulunan C.D. (19) yaralandı. Yan dairede bulunan 2 kişi ise dumandan etkilenerek itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Apartman yöneticisi Hasan Uçar, bina önünde beklediği sırada patlama sesi duyduğunu belirterek, "İtfaiyeyi, ambulansı aradık. Çocukta biraz yanık var. Çok şükür hayati durumu iyi. Müdahale ettiler. Şu an bir sıkıntı yok. Diğer 2 kişi yan bloktaydı. Onlar dumandan etkilendi. Onları itfaiye balkondan sağ sağlim aldı. Nasıl olduğunu şu an bilmiyoruz. Tespit edip araştıracaklar" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat’ta binada patlama: 1 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi