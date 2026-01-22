Muş'ta 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.G. yakalandı

Jandarma operasyonuyla gözaltı ve cezaevi teslimi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda Kızılağaç Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" ile "Kasten Yaralama" suçlarından 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G., 21 Ocak 2026 tarihinde Muş merkez ilçede düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü, jandarma ekiplerinin aranan diğer şahısların yakalanmasına yönelik çabalarını devam ettirdiği bildirildi.

