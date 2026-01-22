Düzce'de Araç Muayene İstasyonunda Kaza: 3 Araç Hasar Gördü

Düzce'de araç muayene istasyonunda fren testi sırasında kontrolden çıkan arazi aracı, arkada bekleyen iki araca çarparak 3 araçta maddi hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:44
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce araç muayene istasyonunda meydana gelen kazada, muayene için istasyona alınan bir arazi aracı fren testinde kontrolden çıkarak arkada bekleyen iki araca çarptı.

Kaza sonucu muayeneye giren araçla birlikte 3 araçta maddi hasar oluştu. O anlar ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya karışan araç sahiplerinin, tutanaklar ve kamera kayıtları doğrultusunda sigorta sürecinin başlatılmasıyla birlikte hasarlarının karşılanmasının beklendiği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

