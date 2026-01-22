Düzce'de Araç Muayene İstasyonunda Kaza: 3 Araç Hasar Gördü

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce araç muayene istasyonunda meydana gelen kazada, muayene için istasyona alınan bir arazi aracı fren testinde kontrolden çıkarak arkada bekleyen iki araca çarptı.

Kaza sonucu muayeneye giren araçla birlikte 3 araçta maddi hasar oluştu. O anlar ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya karışan araç sahiplerinin, tutanaklar ve kamera kayıtları doğrultusunda sigorta sürecinin başlatılmasıyla birlikte hasarlarının karşılanmasının beklendiği belirtildi.

DÜZCE'DE ARAÇ MUAYENE İSTASYONUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.