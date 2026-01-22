Adana'da Drift Yapan BMW Sürücüsüne 58 bin 217 lira Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Adana'da İlim Yolu Bulvarı'nda drift yapan BMW sürücüsüne 58 bin 217 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu; olay kask kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:55
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:21
Adana'da Drift Yapan BMW Sürücüsüne 58 bin 217 lira Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Adana'da Trafikte Drift Yapan Sürücüye Ağır Para Cezası

Olay ve görüntüler

Merkez Sarıçam ilçesi İlim Yolu Bulvarında meydana gelen olayda, 35 YM 145 plakalı BMW marka otomobil trafikte drift yaparak ilerledi. Bu sırada bir motosikletli, arkasında drift yapan otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Saniye saniye kayıt altına alınan anlar, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı ve görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte olay duyuldu.

Emniyet müdahalesi ve uygulanan cezalar

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin incelenmesinin ardından harekete geçti. Ekipler, sürücüye 58 bin 217 lira idari para cezası uygularken, sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

ADANA'DA TRAFİKTE DRİFT ATARAK İLERLEYEN LÜKS OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE 58 BİN 217 LİRA İDARİ PARA...

ADANA'DA TRAFİKTE DRİFT ATARAK İLERLEYEN LÜKS OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE 58 BİN 217 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, SÜRÜCÜ BELGESİNE 2 AY EL KONULDU.

ADANA'DA TRAFİKTE DRİFT ATARAK İLERLEYEN LÜKS OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE 58 BİN 217 LİRA İDARİ PARA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu’da Trafik Kazası: Ağır Yaralanan Genç Kadın Hayatını Kaybetti
2
Serik’te Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gözaltı, 32 Adrese Baskın
3
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı
4
Kartepe'de Direğe Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 1 Yaralı
5
Muş'ta KADES ve 6284 Bilgilendirmesi: Gençlik Merkezi'nde Kadınlara Eğitim
6
Bursa'da otobüste genç darbedildi: Şüpheli gözaltına alındı
7
Muş'ta Park Halindeki Tırın Motorunda Yangın Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları