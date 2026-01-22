Adana'da Drift Yapan BMW Sürücüsüne 58 bin 217 lira Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Adana'da Trafikte Drift Yapan Sürücüye Ağır Para Cezası
Olay ve görüntüler
Merkez Sarıçam ilçesi İlim Yolu Bulvarında meydana gelen olayda, 35 YM 145 plakalı BMW marka otomobil trafikte drift yaparak ilerledi. Bu sırada bir motosikletli, arkasında drift yapan otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu.
Saniye saniye kayıt altına alınan anlar, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı ve görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte olay duyuldu.
Emniyet müdahalesi ve uygulanan cezalar
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin incelenmesinin ardından harekete geçti. Ekipler, sürücüye 58 bin 217 lira idari para cezası uygularken, sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.
ADANA'DA TRAFİKTE DRİFT ATARAK İLERLEYEN LÜKS OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE 58 BİN 217 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, SÜRÜCÜ BELGESİNE 2 AY EL KONULDU.