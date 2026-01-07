Yüksekova'da Buzlanma: Köprüden Düşen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Yüksekova’da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 31 ACS 71 plakalı otomobil köprüden düştü; sürücü ve 3 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 00:11
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 00:25
Yüksekova'da Buzlanma: Köprüden Düşen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Yüksekova'da Buzlanma: Köprüden Düşen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı belirtilen otomobil köprüden düştü. Olayda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selahattin Ayhan idaresindeki 31 ACS 71 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Gedikli (Gove) mezrası mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak köprüden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza mahallinde müdahale etti. Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKARAK KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞEN...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKARAK KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKARAK KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞEN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya’da Polisten Kaçan Sürücü Refüje Çarparak Yakalandı
2
Aksaray'da 5 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
3
Osmaniye Düziçi'de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı
4
Kudüs'te Ultra-Ortodoks Protestosuna Otobüs Daldı: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Bahçesaray’da 31 yaşındaki hamile hasta helikopterle Van’a sevk edildi
6
Balıkesir Gömeç'te Trafik Kazası: Keremköy Rampasında 4 Yaralı
7
Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 15 Şüpheli Gözaltında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları