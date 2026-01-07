Yüksekova'da Buzlanma: Köprüden Düşen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı belirtilen otomobil köprüden düştü. Olayda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selahattin Ayhan idaresindeki 31 ACS 71 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Gedikli (Gove) mezrası mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak köprüden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza mahallinde müdahale etti. Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKARAK KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI.