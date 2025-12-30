Zeytinyağı Tenekelerine Gizlenmiş 3 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

İstanbul polisinin yılbaşı öncesi kaçak alkol imalatına yönelik operasyonunda, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyon ve şüpheli

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ilçesinde gelen ihbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan E.K. (41) isimli şahsın, Beylikdüzü Barış Mahallesi ve Esenyurt Güzelyurt Mahallesinde kaçak alkol imal ettiği tespit edildi.

Bugün sabah saatlerinde her iki adrese yapılan baskında zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş toplamda 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli E.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

