Zonguldak'ta 6 Ruhsatsız Maden Ocağı Kapatıldı: 19-25 Ocak 2026 Denetimleri

Zonguldak'ta 6 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamaların bilançosu açıklandı.

Operasyon bilançosu

Kent genelinde yürütülen uygulamalarda çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 25 şahıs (21’i 0-5 yıl, 1’i 5-10 yıl, 3’ü 10 yıl üzeri) ile ifade vermeye yönelik aranan 39 kişi olmak üzere toplam 64 şahıs yakalandı.

Kaçak madencilik denetimleri

Ruhsatsız maden ocaklarına yönelik denetimler kapsamında 12 farklı noktada kontroller yapıldı ve 6 kaçak maden ocağı kapatıldı.

Narkotik operasyonları

Narkotik ekiplerinin düzenlediği 13 operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve bonzai gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Okul, trafik ve düzensiz göç denetimleri

Öğrencilerin güvenliği için 63 okul ve çevresi mercek altına alındı; bu kapsamda 356 şahıs sorgulanırken, 8 metruk bina ve 38 umuma açık yer kontrol edildi.

Trafik denetimlerinde 7.668 araç kontrol edilerek 2.416 şahıs sorgulandı.

Denetimlerde ele geçirilenler arasında 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 18 tabanca fişeği, 5 tüfek ve 300 tüfek fişeği yer aldı.

Düzensiz göçlerle ilgili yapılan 3 denetimde 1.822 kişi sorgulandı.

Bilanço, kent genelinde yürütülen denetimlerin kapsamını ve elde edilen sonuçları ortaya koydu.

