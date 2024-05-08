ABD medyasından çarpıcı haber: “İsrail’e bomba sevkiyatı durduruldu”

ABD basını, ABD’nin İsrail’e bomba sevkiyatını durdurduğunu yazdı. İddialara göre ismini vermek istemeyen üst düzey bir yetkili, sevkiyatın durdurulması ile ilgili basına bilgi verdi.

Yetkinin açıklamasına göre ABD, İsrail’e 900 kilogramlık 1800 ve 225 kilogramlık 1700 bombadan oluşan bir sevkiyat yapacaktı ancak İsrail’in Refah’a girme kararı sonrasında bu sevkiyattan vazgeçildi. İddialara göre ABD, bu bombaların yoğun yerleşim bölgelerinde kullanılmasından endişe etti.

Sevkiyatın şimdilik durdurulmuş olduğunu belirten üst düzey yetkili, konuyla ilgili daha sonra nasıl adımlar atılacağını bilmediğini de ifade etti.