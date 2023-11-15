AB'nin ekonomik büyüme tahminleri düştü. Büyüme tahminlerinin düşmesini etkileyen unsurlar nelerdir?

Avrupa Birliği'nin büyüme tahminleri neden düştü?

AB’nin ekonomik büyüme tahminlerinin düşürülmesinin nedeni, başta tüketim olmak üzere iç talepteki zayıflıktır. Rapora göre, yüksek ve artmaya devam eden tüketici fiyatları, hanehalklarının satın alma gücünü sınırlamış ve ekonomik aktiviteyi yavaşlatmıştır.

Ayrıca, küresel ekonomideki gelişmeler de AB’nin büyüme beklentisini etkilemiştir. Raporda, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmaların ekonomik görünüme yönelik belirsizlik ve aşağı yönlü riskleri artırdığı kaydedilmiştir. Enerji piyasaları üzerindeki etkisi sınırlı olsa da, enerji arzında kesinti riskinin bulunduğu belirtilmiştir. Başta Çin olmak üzere AB’nin önemli ticaret ortaklarındaki ekonomik gelişmelerin de risk oluşturabileceği ifade edilmiştir.

Raporda, finansal stresin artış dönemine girmesinin riskten kaçınmaya yol açabileceği ve bunun borç verme standartlarını belirgin biçimde zorlaştırabileceği bildirilmiştir. Genişlemeci mali politika duruşunun enflasyonu daha da artırabileceği belirtilen raporda, “Bankacılık sektöründeki çalkantı veya daha geniş jeopolitik gerilimler küresel ekonomi açısından yeni zorluklar ortaya çıkarabilir” değerlendirmesinde bulunulmuştur.