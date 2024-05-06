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Batı Şeria’da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı, İsrail’in kuşatmasında: Çok sayıda gözaltı var

İsrail güçleri, işgal altından olan Batı Şeria’da birçok bölgeye eş zamanlı baskın düzenlendi. Bölgede yer alan Tulkerim Mülteci Kampı, askerler tarafından kuşatma altına alındı. Baskın ve kuşatma sırasında, çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 10:57
Batı Şeria’da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı, İsrail’in kuşatmasında: Çok sayıda gözaltı var

Bölgeden aktarılan bilgilere göre İsrail güçleri, işgal altından olan Batı Şeria’da pek çok yerde baskın düzenledi. Batı Şeria’nın kuzey tarafında yer alan Tulkerim Mülteci Kampı ise İsrailli askerler tarafından sıkı şekilde kuşatma altına alındı. İsrail güçlerinin, bölgedeki pek çok ev ve dükkana zarar verdiği, altyapı ise tahrip ettiği bilgisi aktarıldı.

İddialara göre, İsrail askerlerinin kuşatma altına aldığı Tulkerim Mülteci Kampı’ndan zaman zaman patlama sesleri yükseliyor. Diğer yandan Es-Sevalime Mahallesi'ndeki Filistinli aileler tahliye ediliyor.

Çok sayıda gözaltı var

Batı Şeria’da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı, İsrail’İn kuşatmasında

Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, baskınlara tepki gösteren Filistinliler ile İsrailli askerler arasında çatışma yaşandı. Bölgede hem baskınlarda hem de çatışma sonrasında çok sayıda Filistinlinin gözaltına alınmış olduğu bilgisi de verildi.

İsrail’in 7 Ekim’de Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılar ile birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’deki baskılar da arttı. O tarihten bu yana, baskın ve gözaltı sayıları arttı. Diğer yandan 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te öldürülen Filistinli sayısı da 496’ya yükseldi.

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