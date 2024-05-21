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Bayraktar AKINCI TİHA'nın İran'daki başarısı dünya basınında geniş yankı buldu

Bayraktar AKINCI TİHA'nın İran'da düşen helikopterin yerini bulması, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. TİHA'nın teknik özellikleri ve başarıları hakkında detaylı bilgiye ulaşın

Yayın Tarihi: 21.05.2024 01:08
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 01:08
Bayraktar AKINCI TİHA'nın İran'daki başarısı dünya basınında geniş yankı buldu

AKINCI TİHA'nın İran'da üstlendiği görev dünya basınında

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesi sonrası Bayraktar AKINCI TİHA, enkazın yerini tespit ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu önemli görev, dünya basınında geniş yankı uyandırdı ve Türk TİHA'sının başarısı manşetlere taşındı.

TASS: "Helikopterin Yerini Türk TİHA'sı Buldu"

Rus haber ajansı TASS, helikopterin yerinin Bayraktar AKINCI TİHA tarafından tespit edildiğini belirtti. Haberde, Türkiye'nin koordinatları İran'a ilettiği ve bu sayede kurtarma çalışmalarının hızlandığı ifade edildi.

The Daily Guardian: "Türk İHA'sı Isı Kaynağını Tespit Etti"

Hindistan merkezli The Daily Guardian gazetesi, AKINCI TİHA'nın görev detaylarına geniş yer verdi. "Türk İHA'sının Isı Kaynağını Tespiti Sonra Kurtarma Ekipleri Harekete Geçti" manşetiyle yayımlanan haberde, TİHA'nın düşen helikopteri bulma süreci detaylı bir şekilde anlatıldı.

CGTN: "Türk İHA'sı Isı Kaynağının İzini Sürdü"

Çinli basın kuruluşu CGTN, "Türk İHA'sı, Reisi'nin Düşen Helikopterinin Isı Kaynağının İzini Sürdü" başlığıyla haberi geniş bir şekilde ele aldı. Haberde, Türkiye'nin zor anlarında İran'a yardım etmesinin takdirle karşılandığı vurgulandı.

El-Arabiya: "Kaza Yerini Türk İHA'sı Buldu"

Arap medyasının da dikkatini çeken bu olay, El-Arabiya haber sitesinde "Kaza Yerini Türk İHA'sı Buldu" başlığıyla duyuruldu. NewArab yayın organı ise "Arama Kurtarma Çalışmalarına Türk Müdahalesi" manşetini kullandı. Haberlerde, Türk TİHA'larının olumsuz hava koşullarındaki başarısına dikkat çekildi.

Jerusalem Post: "TİHA'ların Teknik Özellikleri"

İsrail medyası da Bayraktar AKINCI TİHA'nın başarısını manşetlerine taşıdı. Jerusalem Post, TİHA'ların teknik özelliklerine ve bu zorlu görevdeki performansına yer verdi.

AKINCI TİHA'nın Teknik Özellikleri:

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.200 kg

Servis İrtifası: 40.000 feet

Havada Kalma Süresi: 30.000 feet irtifada 10 saat

Seyir Hızı: 250 knot (463 km/s) / 0.42M – 30.000 feet

En Yüksek Hız: 425 knot (787 km/s) / 0.7M – 30.000 feet

Aviyonik Mimari ve YKİ: Anka/Anka-2 ile ortak

Diğer Özellikler: Düşük radar görünürlüğü, yüksek hızda intikal, yüksek faydalı yük kapasitesi, LOS/BLOS (uydu kontrolü)

Bayraktar AKINCI TİHA'nın İran'daki başarılı görevi, uluslararası alanda Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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