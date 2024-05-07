Birleşmiş Milletler'den flaş açıklama: Gazze'ye insani yardım sokamıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasının ardından Gazze'ye insani yardım ulaştıramadıklarını duyurdu. Sözcü Stephane Dujarric'in açıklamasına göre, İsrail ordusunun verdiği "tahliye emri" nedeniyle binlerce kişi yerinden edildi ve sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması şart.



Dujarric'in aktardığına göre, Gazze'deki acil gıda ihtiyacı olan 3 binden fazla çocuğa erişim sağlanamıyor ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Ayrıca, Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasıyla birlikte Gazze'den ayrılmak isteyenlerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri engelleniyor.

BM Kadın Birimi'nin yaptığı ankete göre, Gazze'de bulunan 700 bin kadın ve kızın hiçbirinin güvenli bir yere gitme imkanı olmadığı belirtiliyor. Kadınların yüzde 93'ü evlerinde ve sığınaklarda kendilerini güvende hissetmiyor ve yüzde 80'i depresyonda.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıklamasının ardından BM'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabaları daha da zorlaşıyor.