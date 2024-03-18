BM’den dehşet verici rapor! Gazze’deki nüfusun yüzde 70’i ciddi bir açlık tehdidi altında

Birlemiş Milletler’e (BM) bağlı olan kuruluşlar, “Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırılması (IPC)” raporunda yer alan verilere göre, Gazze’nin kuzey bölgesi felaket niteliğinde bir açlık krizi ile karşı karşıya kalmış durumda. Rapora göre, Gazze’nin kuzeyinde yer alan nüfusun yüzde 70’i yani yaklaşık olarak 210 bin kişi, büyük bir gıda krizi içerisinde.

Yapılan açıklamalara göre, bu bölgede kıtlık eşiği çoktan aşılmış durumda. IPC raporunda yer alan güncel verilere göre, son rapordan bu yana kıtlığı önlemek için gereken hiçbir koşul sağlanmadı. Gazze’de yaşayanlar için oldukça endişe veren tabloyu gözler önene seren bu rapor, gerekli önlemler alınmazsa ilerleyen süreçte çok daha korkunç bir tablonun oluşabileceğini de gösteriyor.