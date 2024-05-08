DSÖ Genel Direktörü: İsrail'in Refah'a yönelik artan saldırıları endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'de bulunan Refah kentine yönelik artan saldırılarından derin endişe duyduklarını dile getirdi. Haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ghebreyesus, saldırıların büyük bir insani krize yol açabileceğine işaret etti.



Ghebreyesus, "İsrail'in, Gazze halkının güvenliğini arayarak sığındığı Refah'a yönelik saldırılarını endişeyle izliyoruz." dedi. İsrail'in kara saldırısı sonrası binlerce insanın güvenlik arayışıyla bölgeden ayrıldığını tahmin ettiklerini belirterek, Han Yunus ve Deyr El Balah'a gitmek için Refah'tan ayrılan insan sayısının 30 ila 40 bin civarında olduğunu aktardı.

Refah'ta bulunan 600 bin çocuk ve toplamda 1,4 milyon kişinin büyük risk altında olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, saldırıların insani krizi daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu. DSÖ olarak bölgedeki sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ve gerekli yardımın sağlanması için çaba gösterdiklerini belirtti.