Bist 100
10.247,75 0%
DOLAR
32,26 0%
EURO
34,72 -0,03%
ALTIN
2.394,1 0,24%

DSÖ Genel Direktörü: İsrail'in Refah'a yönelik artan saldırıları endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'de bulunan Refah kentine yönelik artan saldırılarından derin endişe duyduklarını belirtti. .

Yayın Tarihi: 08.05.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 18:44
DSÖ Genel Direktörü: İsrail'in Refah'a yönelik artan saldırıları endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'de bulunan Refah kentine yönelik artan saldırılarından derin endişe duyduklarını dile getirdi. Haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ghebreyesus, saldırıların büyük bir insani krize yol açabileceğine işaret etti.

Ghebreyesus, "İsrail'in, Gazze halkının güvenliğini arayarak sığındığı Refah'a yönelik saldırılarını endişeyle izliyoruz." dedi. İsrail'in kara saldırısı sonrası binlerce insanın güvenlik arayışıyla bölgeden ayrıldığını tahmin ettiklerini belirterek, Han Yunus ve Deyr El Balah'a gitmek için Refah'tan ayrılan insan sayısının 30 ila 40 bin civarında olduğunu aktardı.

Refah'ta bulunan 600 bin çocuk ve toplamda 1,4 milyon kişinin büyük risk altında olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, saldırıların insani krizi daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu. DSÖ olarak bölgedeki sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ve gerekli yardımın sağlanması için çaba gösterdiklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Sigarada ciğerleri yakacak mega zam dalgası! Paketler 70 Lirayı aştı

Emekliye bir sene süresince destek! Karar verildi: Artık ücretsiz yapılabilecek

Memur ve emeklilerin maaş tablosu değişti! Kritik zam oranı resmen belli oldu

Promosyon ödemeleri katlandı! Rakamı duyan emekli koşa koşa o şubeye gidecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu

Emekliye bir sene süresince destek! Karar verildi: Artık ücretsiz yapılabilecek

Eski yeni emekliye tek sefere mahsus 7500 TL! Bu şarta göre ödenecek

Emekli maaş zammı için erken tarih ortaya çıktı! Refah payı gümbür gümbür geliyor

Memur ve emeklilerin maaş tablosu değişti! Kritik zam oranı resmen belli oldu

Bir değil 4 zam birden geliyor! O tarihte ceplerde para kalmayacak

Kiracılara az önce duyuruldu! Artık en az bu kadar yapılabilecek

Geri ödemesiz 18 bin TL almanın kolay yolu! 5 dakikalık başvuruyla hesapta

Fark aranmadan tüm emeklilere 25.000 TL nakit! Cumhurbaşkanından emekliye büyük kıyak

Sigarada ciğerleri yakacak mega zam dalgası! Paketler 70 Lirayı aştı

SGK acilen açıkladı! SSK ve Bağ-Kur emekli maaş takvimleri değişti!

Promosyon ödemeleri katlandı! Rakamı duyan emekli koşa koşa o şubeye gidecek!

En düşük emekli maaşı 17.000 TL açıklandı! Sabah sabah hesaplama tablosu değişti