DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan Gazze açıklaması

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'yi abluka altında tutması, bölgedeki insanların açlıkla mücadele etmelerine neden oluyor. Bu durum, uluslararası sağlık kuruluşları tarafından da yakından takip ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yaşanan insani dramaya dikkat çekerek, bu durumun bir milyondan fazla insanı risk altında bırakabileceğini belirtti.



Ghebreyesus, Gazze'deki açlık durumunu "kahredici" olarak tanımlayarak, kıtlık tehlikesinin çok yakın olduğunu ifade etti. Önceden, 7 Ekim 2023'e kadar Gazze'de yeterli gıda bulunduğunu ve yetersiz beslenmenin nadir görüldüğünü vurgulayan Ghebreyesus, ancak şu anda durumun dramatik bir şekilde değiştiğini dile getirdi. "Gazze'de insanlar açlık çekiyor, hastalıklar artıyor. Eğer daha fazla gıda girişine izin verilmezse, bir milyondan fazla kişi risk altında kalacak." şeklinde konuştu.