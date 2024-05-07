El-Kassam Tugayları Sözcüsü: “İsrailli esirlerden biri öldü”

Hamas’ın silahlı kanadı olan El-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrailli bir esirin hayatını akybetmiş olduğunu duyurdu. İsrailli esir Judith Weinstein, daha önce İsrail’in Gazze’ye yoğun saldırıları sırasında ağır bir şekilde yaralanmıştı.

Sözcü Ubeyde, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını, hastanelerin yıkıldığını ve bu nedenle yaralıların yoğun bakım hizmeti alamadığını da açıklamada belirtti. Judith Weinstein’ın bu sebeple hayatını kaybetmiş olduğu ifade edildi.