Bist 100
10.336,5 0%
DOLAR
32,28 0,1%
EURO
34,8 0,03%
ALTIN
2.389,81 -0,31%

El-Kassam Tugayları Sözcüsü: “İsrailli esirlerden biri öldü”

Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi’ne yönelik yapılan İsrail saldırıları nedeniyle ağır bir şekilde yaralanan İsrailli esir Judith Weinstein'in (70) hayatını kaybetmiş olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 18:04
El-Kassam Tugayları Sözcüsü: “İsrailli esirlerden biri öldü”

Hamas’ın silahlı kanadı olan El-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrailli bir esirin hayatını akybetmiş olduğunu duyurdu. İsrailli esir Judith Weinstein, daha önce İsrail’in Gazze’ye yoğun saldırıları sırasında ağır bir şekilde yaralanmıştı.

Sözcü Ubeyde, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını, hastanelerin yıkıldığını ve bu nedenle yaralıların yoğun bakım hizmeti alamadığını da açıklamada belirtti. Judith Weinstein’ın bu sebeple hayatını kaybetmiş olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yoksulluğu tuzla buz edecek: Vatandaşlık maaşı geliyor! Hanelere yeni bayram

Kamu bankası tek başvuruya 7500 TL veriyor! O bankada herkesin hesabı var

Tüm zamlara ek KDV oran artışı gündemdeydi! Bakandan son dakika KDV açıklaması

O bankada hesabı olana bu gece 12.000 TL ödenecek! İşte tek yapmanız gereken

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu

O bankada hesabı olana bu gece 12.000 TL ödenecek! İşte tek yapmanız gereken

Tüm zamlara ek KDV oran artışı gündemdeydi! Bakandan son dakika KDV açıklaması

3 devlet bankasından yüz güldüren promosyon! Promosyon alana da almayana da ödenecek!

Kamu bankası tek başvuruya 7500 TL veriyor! O bankada herkesin hesabı var

Yoksulluğu tuzla buz edecek: Vatandaşlık maaşı geliyor! Hanelere yeni bayram

Yumurta fiyatlarının ateşi düştü! Yeni fiyatı gören stok yapacak

Bakanlık iki şartla faizsiz 300.000 TL kredi verecek! O detaya dikkat

Mayıs ayında sıfır araç alan kazançlı çıkacak! Faizler yüzde 2,5'tan düştü

Kiracıları koruyan yasa onaylandı! PTT yada IBAN'a ödenmeyen kiralar başınıza iş açıyor

ATM'ye giden şaşıp kalacak! O tarihte ATM'lerde sistem değişiyor

Gözlük camını anında parlatıyor! Buğulu gözlük camlarına veda edin

Akaryakıta okkalı zam yolda! 00.00'dan önce depoları fulleyen kazanacak