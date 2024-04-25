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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'Soykırım' söylemlerine yeni bir yaklaşım getiriyor: Geleceğe bakalım

Nikol Paşinyan'ın "büyük felaket" ve "kırım" ifadelerini tercih ettiği 1915 olayları hakkındaki açıklamaları, Ermenistan'da tartışmalara yol açıyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 21:14
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'Soykırım' söylemlerine yeni bir yaklaşım getiriyor: Geleceğe bakalım

Paşinyan'ın 'Soykırım' Söylemlerine Yeni Yaklaşımı: Geleceğe Odaklanalım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 olaylarına ilişkin alışılmışın dışında bir tavır sergileyerek "soykırım" yerine "büyük felaket" ve "kırım" ifadelerini kullanmıştı. Son açıklamasında, "Yakınmayı bırakmalıyız" diyerek Ermeni halkına "geleceğe odaklanma" çağrısı yaptı. Paşinyan, 1915 travmasını aşmanın ve "kayıp vatana" özlem duymayı bırakmanın önemine vurgu yaparak, uluslararası ilişkileri objektif bir şekilde değerlendirmenin gerekliliğini belirtti.

Tartışmalara Yol Açan Söylem

Paşinyan'ın sözleri, Ermenistan'da tartışmalara neden oldu. Bazı kesimler, Paşinyan'ın bu yeni yaklaşımının, Türkiye ile yakınlaşma politikasının bir parçası olduğunu öne sürdü. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmesiyle birlikte, Paşinyan'ın açıklamaları daha da dikkat çekti. Kamuoyunda, Paşinyan'ın söyleminin alışılmışın dışında olduğu ve eleştiri konusu olduğu belirtildi.

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