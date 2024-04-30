Filistin'den ABD'ye Netanyahu'ya destek eleştirisi: "Uluslararası meşruiyeti yok sayamazdı"

Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin İsrail'e verdiği destek olmasaydı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun uluslararası meşruiyete meydan okumaya "cesaret edemeyeceğini" söyledi.



Ebu Rudeyne, bugün yaptığı açıklamada Netanyahu'nun, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini söylemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Ebu Rudeyne, "İsrail lehine taraflı ve ahlak dışı ABD desteği olmasaydı; Netanyahu, Filistin halkına yönelik saldırıyı sürdürmekte ve daha fazla soykırım uygulamakta ısrar ederek uluslararası meşruiyete ve uluslararası hukuka meydan okumaya cesaret edemezdi.” dedi.

ABD'nin körü körüne Tel Aviv yanlısı taraf tutarak İsrail'i ceza almaktan ve uluslararası meşruiyete boyun eğmekten korumasının, ABD yönetiminin binlerce Filistinlinin hayatına mal olan suçlarında Netanyahu'nun suç ortağı haline geldiğini ifade eden Ebu Rudeyne, devam eden soykırımdan tamamen ABD'yi sorumlu tuttu.

Ebu Rudeyne, Amerikan yönetimini, derhal müdahale ederek özellikle İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesini engellemek başta olmak üzere İsrail yetkililerini suçlarına son vermeye çağırdı. Ayrıca uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarını sürdürmesini önlemek için acilen müdahale etmesi ve tüm uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal eden ve İsrailli yöneticilerin cezalandırılmasını gerektiren savaş suçlarını oluşturan suçlardan İsrail'i sorumlu tutması çağrısında bulundu.