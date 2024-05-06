Filistin gösterileri dünya genelindeki üniversitelerde yayılıyor: Protestolara Oxford ve Cambridge de katıldı

ABD'de Columbia Üniversitesi’nde başlayan ve kısa sürede ülkedeki pek çok üniversiteye yayılan Filistin'e destek gösterileri, İngiltere'ye de yayıldı. Dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Oxford ve Cambridge Üniversiteleri’nde de Filistin’e destek gösterileri düzenleniyor.

Oxford Üniversitesi’ndeki öğrenciler, Pitt Rivers Müzesi'nin bahçesine çadırlar kurarak, dünya genelindeki Filistin destekçisi öğrenci gruplarına katıldı. Öğrenciler, Oxford Üniversitesi’nin, İsrail'le işbirliği içinde olan şirketlere yatırım yaptığını ve bu şekilde soykırıma katkı sağlandığını ifade etti. Üniversitenin, söz konusu kurumlarla ilişkilerini kesmesi talep edildi ve talepler karşılanana kadar eylemlerin sürdüreceği belirtildi.





Cambridge Üniversitesi öğrencileri ise "Cambridge for Palestine" adlı grup altında birleşti. İsrail'le işbirliği yapan şirketlere yatırım yapan üniversitelerini protesto eden öğrenciler, King Parade Sokağı'nda kamp kurdu.

Nisan ayı ortalarında, ABD'nin Columbia Üniversitesi’nde başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan protestolarda öğrenciler, okul yönetimlerinin soykırım girişimini desteklememelerini talep ediyor ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor.