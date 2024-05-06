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Filistin Kızılayı: İsrail'in Muhtemel kara saldırısı sebebiyle binlerce kişi Refah'tan göç ediyor

İsrail'in Refah bölgesine muhtemel kara saldırısı hazırlığı, binlerce Filistinlinin göç etmesine neden oluyor. Filistin Kızılayı, insani felaket uyarısında bulunuyor

Yayın Tarihi: 06.05.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 21:07
Filistin Kızılayı: İsrail'in Muhtemel kara saldırısı sebebiyle binlerce kişi Refah'tan göç ediyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin Refah bölgesine yönelik saldırılarını sürdürmesi, binlerce Filistinlinin yaşadığı bölgeden göç etmesine sebep oluyor. Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, İsrail'in Refah'ın doğu kesimine muhtemel bir kara saldırısı hazırlığı yapması, bölgedeki Filistinlileri göçe zorluyor. Açıklamaya göre, İsrail sadece hava saldırılarıyla değil, aynı zamanda kara saldırısı tehdidiyle de bölgeyi hedef alıyor.

Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması çağrısında bulunan İsrail ordusu, yaklaşık 100 bin Filistinlinin yaşadığı bölgenin tahliye edilmesini istemişti. Bu durum, bölge halkında büyük endişe yaratırken, birçok aile zorunlu göçe başlamış durumda. Filistin Kızılayı, Refah'ın Gazze'deki nüfusunun yaklaşık yarısını barındırdığını hatırlatarak, yaşanan bu durumun insani felakete neden olabileceği uyarısında bulundu.

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