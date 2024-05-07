Fransız milletvekillerinden Filistin devletinin tanınması çağrısı

Fransa'da 27 milletvekili, hükümete Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu. Yeşiller partisi milletvekili Sabrina Sebaihi, sosyal medya hesabından Fransa-Filistin Uluslararası Araştırma Grubu üyesi 27 milletvekilinin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı ortak mektubu paylaştı.

Mektupta, Fransa'nın barış için çalışma sorumluluğu olduğu vurgulanarak, "çatışmalara son verecek ve iki devletli çözümün önünü açacak diplomatik sürecin" yeniden başlatılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini talep eden karar tasarısının daimi üye ABD'nin "hayır" oyu kullanması eleştirildi ve Fransa'nın bu konuda diplomatik tutumuna sadık kalması istendi.

Mektupta, Fransa hükümetine Filistin devletini tanıma çağrısı yapılırken, İsrail'in yanında barış ve güvenlik içinde demokratik ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının amaçlandığı belirtildi.

