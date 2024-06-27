Gazze'de sağlık krizi! UNRWA ve Filistin Kızılayı'ndan acil yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu açıkladı. İsrail'in uzun süredir devam eden saldırıları ve bölgedeki yakıt ile ilaç sıkıntısı, yaralıların tedavi edilmesini neredeyse imkânsız hale getiriyor.

GAZZE'DE İLAÇ VE YAKIT SIKINTISI

UNRWA'nın X platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de sağlık hizmetlerinin büyük bir çöküş yaşadığı ve sadece az sayıda sağlık merkezinin faaliyet gösterebildiği belirtildi. Açıklamada, "Gazze halkının acil sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı her geçen gün artarken, ilaç ve yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık sisteminin tamamen çökme riskiyle karşı karşıyayız" denildi.

Gazze'deki hastaneler ve sağlık merkezleri, ağır bombardımanlar ve yakıt kıtlığı nedeniyle hizmet veremiyor. UNRWA, yardımların bölgeye güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşması gerektiğini ve daha fazla beklenemeyeceğini vurguladı.

FİLİSTİN KIZILAYI: AMBULANSLAR HİZMET DIŞI

Filistin Kızılayı da benzer bir açıklama yaparak, yakıt eksikliği nedeniyle Gazze'deki 18 ambulansın hizmet dışı kaldığını duyurdu. Açıklamada, "İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nı 52 gündür kapalı tutuyor ve Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan giren yakıt, Gazze Şeridi'nin yardım ve tıbbi amaçlı ihtiyaçlarını karşılamıyor" denildi.

UNRWA, Kızılayın ambulans filosuna günlük olarak yakıt sevkiyatı yapıyordu ancak son 8 gündür bu sevkiyatlar gerçekleştirilemiyor. Bu nedenle Kızılayın ambulans filosunun %36'sına tekabül eden 18 araç, hizmet dışı kaldı. Bu durum, acil sağlık hizmetlerinde büyük aksamalara yol açıyor.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL ÇAĞRI

Filistin Kızılayı, uluslararası topluma acil bir çağrıda bulunarak, Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve insani yardımların Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, "Sağlık sisteminin çökmesini ve daha fazla ambulansın hizmet dışı kalmasını önlemek adına uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerekiyor" denildi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta Refah bölgesindeki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş ve 7 Mayıs sabahı Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafını ele geçirmişti. Bu durum, Gazze'ye yönelik insani yardımların durmasına neden oldu ve bölgedeki sağlık hizmetleri daha da kötüleşti.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 265 gündür süren saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam 37 bin 765 kişi yaşamını yitirirken, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Gazze'de yıkım devam ederken, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetler bulunduğu bildirildi. İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cesetlere ulaşamadığı ifade edildi. Gazze'deki bu dramatik durum, uluslararası toplumun acil müdahalesini gerektiriyor.



UNRWA ve Filistin Kızılayı, uluslararası toplumu acil olarak Gazze'ye yardım etmeye ve bölgedeki sağlık hizmetlerinin yeniden işler hale gelmesi için adım atmaya çağırıyor. Gazze'deki sağlık krizi, bölgedeki insanların yaşamlarını tehlikeye atarken, insani yardım çalışmalarının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.