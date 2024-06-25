Gazze'deki AFP ofisine yönelik saldırının arkasında İsrail ordusu var

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) ofisine yönelik 2 Kasım 2023'te gerçekleştirilen saldırının İsrail ordusu tarafından yapıldığı, çeşitli uluslararası medya kuruluşlarınca yürütülen ortak araştırma sonucunda ortaya çıktı. The Guardian, Le Monde ve AFP'nin de aralarında bulunduğu uluslararası medya kuruluşları, 4 ay süren "Gazze Projesi" adı verilen kapsamlı bir araştırma yürüttü.



ULUSLARARASI MEDYA ORTAK ARAŞTIRMA YÜRÜTTÜ

Bu araştırma kapsamında, 120 tanığın ifadeleri, balistik incelemeler, uydu görüntüleri ve video kayıtları kullanılarak Gazze'de öldürülen veya yaralanan gazetecilere ilişkin 100'den fazla vaka incelendi. Araştırma, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da en az 14 gazeteci ve basın mensubunun üzerinde "basın" yazılı yelek giymesine rağmen öldürüldüğünü veya yaralandığını ortaya koydu.

GAZZE'DEKİ AFP OFİSİNE YÖNELİK SALDIRI

Fransız Le Monde gazetesi ve Alman Paper Trail Media'nın araştırmaları, Gazze'deki AFP ofisine yönelik 2 Kasım 2023'te yapılan saldırıların kaynağı ve faillerini belirledi. Yapılan incelemelerde, saldırıların AFP ofisinden 3 kilometre uzaklıkta bulunan İsrail tankları tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. AFP'nin ofisinin bulunduğu adresin, daha önce birkaç defa İsrail makamlarıyla paylaşıldığı belirtildi.

Araştırma, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde basın kuruluşlarını sistematik olarak hedef aldığını gösterdi. İsrail ordusunun bu tür eylemlerle Gazze'den çıkan görsel ve bilgi akışını sınırlandırmayı ve İsrail Genelkurmay Başkanlığı üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçladığı tespit edildi.



AFP, 2 Kasım 2023'te Gazze'deki ofislerinin İsrail saldırılarında ağır hasar aldığını açıklamıştı. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de 3 Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de AFP, El Cezire gibi farklı medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu kuleyi hedef aldığını belirtti. RSF, "İsrail'in Gazze'de basına yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Medyayı hedef almak savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Araştırma sürecinde, 120 tanığın ifadeleri toplandı ve balistik incelemeler yapıldı. Uydu görüntüleri ve video kayıtları da incelenerek, saldırının kaynağı ve failleri net bir şekilde ortaya kondu. Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'da en az 14 gazeteci ve basın mensubunun üzerlerinde "basın" yazılı yelek giymesine rağmen hedef alındığı ve öldürüldüğü belirlendi.



SİSTEMATİK BİR SALDIRI KAMPANYASI

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde basın kuruluşlarını sistematik olarak hedef aldığı ve bu saldırılarla Gazze'den çıkan bilgi ve görüntü akışını sınırlandırmayı amaçladığı ortaya çıktı. İsrail ordusunun bu eylemlerle, İsrail Genelkurmay Başkanlığı üzerindeki baskıyı azaltmayı hedeflediği de tespit edildi.

AFP, saldırının ardından yaptığı açıklamada, ofislerinin İsrail saldırılarında ağır hasar aldığını belirtmişti. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de AFP ve El Cezire gibi medya kuruluşlarının ofislerini hedef aldığını ifade ederek, "Medyayı hedef almak savaş suçudur." demişti.