Gazze Şeridi’nde gerilim artıyor: İsrail, Refah’ta 50’den fazla yeri bombaladı

Orta Doğu’daki gerilim artmaya devam ediyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Bu saldırılar, Gazze’deki çatışmalardan kaçarak Refah’a sığınan yaklaşık 1,5 milyon kişiyi doğrudan etkiliyor.



Hagari, düzenlediği basın toplantısında, saldırıların Hamas’a ait olduğunu iddia etti. Bu saldırılar, İsrail ordusunun Refah’ın doğusunda kara saldırısına hazırlanma sürecinde gerçekleşti.

Hamas’ın “İsrail’le ateşkes önerilerine” verdiği onayla ilgili olarak Hagari, “Ordu, her bir cevabı büyük bir ciddiyetle inceliyor.” dedi. Ayrıca, ordunun, Hamas’la müzakereler ve İsrailli esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi konusunda tüm imkan ve fırsatları değerlendirdiğini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze’deki “operasyonlara” devam edeceğini söyledi. Bu, Gazze’deki durumun daha da karmaşık hale gelmesine neden olabilir.

İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah’ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istedi. Bu bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor ve İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye etmeyi talep ettiği bölge, Gazze’ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.