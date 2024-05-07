Bist 100
10.257,66 0%
DOLAR
32,27 0,09%
EURO
34,82 0,11%
ALTIN
2.392,09 -0,21%

Hamas’tan insani yardım kuruluşlarına çağrı: “Kenti terk etmeyin”

İsrail güçlerinin Refah’a kara saldırısı başlatması ve kapısını işgal etmesi üzerine Hamas, kentte faaliyet göstermekte olan uluslararası yardım kuruluşlarına “Kenti terk etmeyin” çağırısında bulundu.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 16:37
Hamas’tan insani yardım kuruluşlarına çağrı: “Kenti terk etmeyin”

İsrail’in Refah’a girmesi ve Refah’taki sınır kapısını ele geçirmesi üzerine Hamas, bazı açıklamalarda bulundu. Netanyahu’nun “soykırımı sürdürmekte ısrarcı” olduğunu ifade eden Hamas yetkilileri, İsrail’in bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Daha önce ateşkes çağrılarını kabul ettiklerini ifade eden Hamas yetkilileri, İsrail’in Refah hamlesi ile yüzbinlerce kadın, çocuk ve yaşlının hayatının riske girmiş olduğunu belirtti. Bu durum karşısında uluslararası toplumun acilen hareket etmesi çağrısını yineleyen Hamas, Filistin halkını da direnişe çağırdı.

Hamas açıklamada “Refah’ta herhangi bir askeri operasyon, faşist İsrail ordusu için kolay olmayacak” ifadelerini kullanırken, bölgede faaliyet göstermekte olan insani yardım kuruluşlarına da “kentten ayrılmayın” çağrısı yaptı. Yetkililer, bu kurumlardan İsrail’e boyun eğmemelerini ve yardım faaliyetlerine devam etmelerini talep etti.

İLGİLİ HABERLER

20 ile TOKİ piyangosu çıktı! Ucuz taksitle ev sahibi olmak isteyenlere müjde

Gözlük camını anında parlatıyor! Buğulu gözlük camlarına veda edin

Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

8 Mayıs'ta Yıldızların Dansı: Burçlara Göre Günlük Rehber

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu

Bakanlık iki şartla faizsiz 300.000 TL kredi verecek! O detaya dikkat

Mayıs ayında sıfır araç alan kazançlı çıkacak! Faizler yüzde 2,5'tan düştü

Kiracıları koruyan yasa onaylandı! PTT yada IBAN'a ödenmeyen kiralar başınıza iş açıyor

ATM'ye giden şaşıp kalacak! O tarihte ATM'lerde sistem değişiyor

Gözlük camını anında parlatıyor! Buğulu gözlük camlarına veda edin

Akaryakıta okkalı zam yolda! 00.00'dan önce depoları fulleyen kazanacak

20 ile TOKİ piyangosu çıktı! Ucuz taksitle ev sahibi olmak isteyenlere müjde

Borsa'da parası olan oh çekecek! O ödeme yükü ortadan kalkıyor!

Mayıs ayında getiri hortladı! 75.000 TL'niz olsun yeter

Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kemikleri demir gibi güçlendiriyor! Yoğurda 1 kaşık karıştırıp yemek yetiyor

8 Mayıs'ta Yıldızların Dansı: Burçlara Göre Günlük Rehber