Hamas’tan insani yardım kuruluşlarına çağrı: “Kenti terk etmeyin”

İsrail’in Refah’a girmesi ve Refah’taki sınır kapısını ele geçirmesi üzerine Hamas, bazı açıklamalarda bulundu. Netanyahu’nun “soykırımı sürdürmekte ısrarcı” olduğunu ifade eden Hamas yetkilileri, İsrail’in bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Daha önce ateşkes çağrılarını kabul ettiklerini ifade eden Hamas yetkilileri, İsrail’in Refah hamlesi ile yüzbinlerce kadın, çocuk ve yaşlının hayatının riske girmiş olduğunu belirtti. Bu durum karşısında uluslararası toplumun acilen hareket etmesi çağrısını yineleyen Hamas, Filistin halkını da direnişe çağırdı.

Hamas açıklamada “Refah’ta herhangi bir askeri operasyon, faşist İsrail ordusu için kolay olmayacak” ifadelerini kullanırken, bölgede faaliyet göstermekte olan insani yardım kuruluşlarına da “kentten ayrılmayın” çağrısı yaptı. Yetkililer, bu kurumlardan İsrail’e boyun eğmemelerini ve yardım faaliyetlerine devam etmelerini talep etti.