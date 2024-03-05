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Havada Korkunç Kaza: İki Uçak Çarpışması Sonucu Can Kaybı

Nairobi’de meydana gelen hava kazasında, bir eğitim uçağı ile yolcu uçağı çarpıştı. İki kişi hayatını kaybederken, 39 yolcu ve 5 mürettebat kurtarıldı. Kazanın nedeni henüz belirsizken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:39
Havada Korkunç Kaza: İki Uçak Çarpışması Sonucu Can Kaybı

Kenya’nın başkenti Nairobi’de huzurlu bir gün, gökyüzünde yaşanan feci bir kaza ile sarsıldı. Eğitim amaçlı uçuş yapan bir Cessna uçağı ile yolcu taşıyan bir Dash 8 uçağı çarpıştı. Bu üzücü olay, ulusal bir soruşturmanın başlatılmasına neden oldu.

NAİROBİ SEMALARINDA ÜZÜCÜ KAZA: EĞİTİM VE YOLCU UÇAĞI ÇARPIŞTI

Kenya’nın başkenti Nairobi’de yaşanan talihsiz olayda, bir eğitim uçağı ile yolcu uçağı havada çarpıştı. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi, ancak 39 yolcu ve 5 mürettebat kurtarıldı.Nairobi üzerindeki gökyüzünde, Ninety-Nines Flying School’a ait bir Cessna uçağı ile Safarilink Aviation Limited’e ait bir Dash 8 uçağı çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, ancak uçaktaki diğer yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde kurtarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmamışken, Kenya polisi olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı.

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