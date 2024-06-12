Hindistan’da kuş gribi alarmı! 4 yaşındaki çocukta H9N2 virüsü tespit edildi

Hindistan'da 4 yaşındaki çocukta kuş gribi vakasına rastlandı

Hindistan, kuş gribi virüsünün bir türü olan A (H9N2) vakasıyla karşı karşıya. Hindustan Times gazetesinin haberine göre, bu vaka, 2019 yılında bir insanda ilk kez rastlanan H9N2 virüsünün Hindistan’da kaydedilen ikinci vakası olarak tarihe geçti.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde 4 yaşındaki bir çocukta kuş gribi vakasının görüldüğünü doğruladı. Çocuk, ağır solunum rahatsızlığı ve yüksek ateş gibi şikayetlerle Şubat ayında yoğun bakım ünitesine kaldırıldı ve 3 ay sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Çocuğun evde kümes hayvanlarına temas ettiği bildirildi. Ancak ailesinde ve çevresinde solunum rahatsızlığı semptomları gösteren başka bir kişi olmadığı belirtildi.

Bu vaka, kuş gribi virüsünün insanlara bulaşma potansiyeli konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıyor.