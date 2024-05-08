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İslam İşbirliği Teşkilatı, Bahamalar'ın Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşıladı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Bahamalar'ın Filistin Devleti'ni tanıma kararını olumlu bulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 20:55
İslam İşbirliği Teşkilatı, Bahamalar'ın Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşıladı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Bahamalar'ın Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, bu adımın önemli olduğu ve uluslararası hukuk ile ilgili BM kararlarına uygun olduğu belirtildi. Filistin halkının meşru haklarının desteklenmesine katkıda bulunacağı vurgulanan açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son verilmesi ve bölgede barışın sağlanması için uluslararası çabaların desteklendiği ifade edildi.

Bahamalar Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ülkenin iki devletli çözümü desteklediği ve resmi olarak Filistin'i devlet olarak tanıdığı belirtilmişti. İslam İşbirliği Teşkilatı, Bahamalar'ın bu kararını takdirle karşılayarak, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için diğer ülkelere de Filistin Devleti'ni tanımaları çağrısında bulunduğunu vurguladı.

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